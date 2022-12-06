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اشتية يتحدث عن الرواتب والاقتطاعات من الاحتلال

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتحدث عن الرواتب والاقتطاعات من الاحتلال



رام الله/سما/

تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء يوم الثلاثاء، عن رواتب الموظفين العموميين، والاقتطاعات من الاحتلال.

ونقل منير الجاغوب القيادي في فتح عن اشتية في اتصال هاتفي بينهما، قول اشتية: " إنّ قيمة المقاصة هذا الشهر مليار شيقل الاحتلال اقتطع منها 250 مليون شيقل بقي 750 مليون".

وأضاف اشتية: "أنّ الحكومة جمعت ضريبه داخلية 250 مليون ليعود المبلغ إلى مليار شيقل، وتم دفع الرواتب 950 مليون شيقل أي 80% و 5% المستحقات، مُشيراً  إلى أنّ تبقى 50 مليون مصاريف تشغيليه للسلطة ديون على "إسرائيل" نتيجة الاقتطاعات التي بلغت مليار دولار".

#اشتية #رئيس الوزراء #رواتب الموظفين #المقاصة

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