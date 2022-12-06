القدس: تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية

القدس المحتلة/سما/

اجتمعت الهيئة الإدارية الجديدة المكلفة لمجلس إدارة جمعية المقاصد الخيرية، اليوم الثلاثاء، في مقرها بالقدس.

وضمت الهيئة الإدارية في عضويتها كلا من: الدكتور محمد إبراهيم ناصر الدين، ورجل الأعمال صلاح عمر عطا الله، والمحامي أحمد محمود الرويضي، والأستاذ فريد عبد المجيد الطويل، والدكتورة رانية يوسف السمان، ورجل الأعمال المحامي كمال محمد عبيدات، والمحامي أحمد محمد الصياد، والدكتورة هند الياس خوري، والدكتور رائد صالح دعنا، والدكتور عدنان أحمد كمال، والدكتور محمد عيسى جاد الله.

وقد تم تأكيد انتخاب الدكتور محمد إبراهيم ناصر الدين رئيسا لمجلس الإدارة، ورجل الأعمال صلاح عمر عطا الله نائبا للرئيس، والمحامي أحمد الرويضي أمينا للسر، وفريد الطويل أمينا للصندوق .

وقدمت الهيئة الإدارية شكرها إلى كافة الجهات الرسمية والأهلية في مدينة القدس على ثقتهم ودعمهم لخطوات نجاح الهيئة في المحافظة على هذا الصرح الصحي الهام، الذي يقدم الخدمة الصحية إلى كافة قطاعات الشعب الفلسطيني .