  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تنشر مجموعة من النصائح للمصابين بالانفلونزا الموسمية

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تنشر مجموعة من النصائح للمصابين بالانفلونزا الموسمية



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح والتعليمات حول كيفية التعامل مع الانفلونزا المنتشرة في أوساط المواطنين في قطاع غزة.

وحسب الصحة بغزة، فإن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، وتختفي الاعراض تلقائيا دون تدخل، مشيرة إلى أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة. 

ومن النصائح حسب وزارة الصحة:
1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او الام العضلات . 

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة. 

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي. 

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال. 

6. تجنب الاختلاط بالاخرين لمنع نقل العدوى.

9. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.

نتمنى السلامة للجميع

#الصحة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

بث مباشر: المغرب ضد إسبانيا

فيديو: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية برباعية وتضرب موعدا ناريا مع كرواتيا

انتقادات أمنية إسرائيلية لاتفاق نتنياهو - سموتريتش

أسعار صرف العملات

ما الذي شاهده ماكرون في عيون بوتين وأثار استغراب الصينيين؟

إصابة جندي إسرائيلي.. "الشعبية" تتبنى إلقاء عبوات متفجرة تجاه جنود الاحتلال ببيت لحم

باقة الغربية: الشرطة الإسرائيلية تقتحم مطعمًا وتعتقل صاحبه وعامل من الضفة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

تحذير إسرائيلي من "ثغرات" في نظم معلومات جيش الاحتلال

شاهد: جنود إسرائيليون يعترفون بتفاصيل صادمة حول مجزرة الطنطورة

photo_2022-12-06_15-36-50

بث مباشر: المغرب ضد إسبانيا

حقوقيون إسرائيليون: إبعاد الحموري اختبار لعمليات ترحيل الفلسطينيين

55703433_303

قناة عبرية: تطبيع السعودية مع "إسرائيل" مسألة وقت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم