الصحة بغزة تنشر مجموعة من النصائح للمصابين بالانفلونزا الموسمية

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح والتعليمات حول كيفية التعامل مع الانفلونزا المنتشرة في أوساط المواطنين في قطاع غزة.

وحسب الصحة بغزة، فإن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، وتختفي الاعراض تلقائيا دون تدخل، مشيرة إلى أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة.

ومن النصائح حسب وزارة الصحة:

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او الام العضلات .

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي.

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال.

6. تجنب الاختلاط بالاخرين لمنع نقل العدوى.

9. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.

نتمنى السلامة للجميع