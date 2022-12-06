فلسطينيات تختتم مخيم المناظرات لطلبة الجامعات في غزة

غزة/سما/

اختتمت مؤسسة فلسطينيات مساء امس في مدينة غزة، مخيم المناظرات لعام 2022، والذي عقد على مدار 3 أيام في فندق المتحف.

وشارك في المخيم التدريبي طلبة ممثلين عن 8 جامعات فلسطينية في قطاع غزة، استعداداً لعقد دوري المناظرات الذي يستعد لعقده نادي المناظرات في المؤسسة منتصف الشهر الجاري

والجامعات المشاركة في التدريب هي "الجامعة الإسلامية، وجامعة القدس المفتوحة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وجامعة الإسراء، وجامعة الأزهر، وجامعة فلسطين، وجامعة غزة وجامعة الأقصى".

وعقد المخيم بالتعاون مع مؤسسة أولف بالما السويدية، التي تدعم برنامج المناظرات في مؤسسة فلسطينيات منذ انطلاقه قبل عدة سنوات حيث شارك في المخيم 60 طالب وطالبه

وافتتح المخيم مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، في كلمة تحدثت فيها عن رؤية المؤسسة تجاه برنامج المناظرات وأبرز الاحتياجات التي توفرها له، كما تطرقت إلى أهمية المناظرات بالنسبة لفئة الشباب وتأثيرها على وعيهم خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف سياسية صعبة.

وأكدت أن نادي المناظرات التابع لفلسطينيات منذ تأسيسه قبل عدة سنوات، يحرص على تقديم التدريبات للطلبة بشكل مكثف من أجل صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وعلى مدار أيام التدريب أشرف 4 مدربين من فلسطينيات على المخيم، حيث أداروا جلسات تدريبية لقاءات ونقاشات مع الطلبة وتم استعراض تفاصيل الدوري والمقولات الخاصة به.

والمدربين هم: عمر زين الدين وإسحاق حلس وهداية حسنين ومحمد أبو دون، وجميعهم من المناظرين السابقين في فلسطينيات الذين تم تأهيلهم ليكونوا مدربي مناظرات.

وتضمن المخيم التدريبي، محاضرات لكل من الأستاذ عمر الرزي، الذي قدّم محاضرة حول آليات التفكير النقدي والبحث العلمي، والأستاذ عبد المنعم الطهراوي، الذي تحدث في محاضرة عن الأحزاب الفلسطينية والواقع السياسي والقضايا المرتبطة بالمرأة، كما تناول الدكتور حسام أبو ستة بعض الأساسيات المتعلقة بخطاب الكراهية وكيفية محاربته إضافة لمهارات الإلقاء ولغة الجسد.

واستعرض المخيم تجربتين للمناظرين حمزة الشوبكي ومحمد حمد اللذان شاركا في الدوريات التي عقدتها فلسطينيات خلال السنوات الماضية، حيث تحدثا عن أبرز المهارات الشخصية المستفادة وآليات التناظر الجيد.

وتستعد فلسطينيات لإطلاق النسخة التاسعة من مخيم المناظرات يوم 12 ديسمبر الجاري، بأربع مناظرات تنافسية ستعقد بين الجامعات في غزة على مدار يوم واحد.

وسيتأهل الفائزون بتلك المناظرات إلى مرحلة النصف نهائي، وبعدها ستعقد المناظرة النهائية ليتم تتويج بطل قطاع غزة لعام 2022