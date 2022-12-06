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الأحمد يطلع ممثل استراليا على الأوضاع في فلسطين

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع ممثل استراليا على الأوضاع في فلسطين



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد راسيل على التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس.

كما أطلع الأحمد، راسيل خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تقوم بها الجزائر الشقيقة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام .

وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعميق التنسيق وعلاقات الصداقة بين فلسطين واستراليا .

كما عبر الأحمد عن تقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لقرار استراليا عدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

#عزام الاحمد

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