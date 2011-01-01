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الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي



رام الله/سما/

قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، إعادة الحكم السابق على الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 سنة أخرى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة من حسابه الرسمي على "تويتر"، إن البرغوثي سيواصل قضاء فترة السجن المؤبد التي صدرت بحقه عام 1978 بعد إدانته بقتل مستوطن إسرائيلي.

ويوم الأحد رفضت محكمة "عوفر" طلب هيئة الدفاع عن الأسير البرغوثي بالإفراج عنه.

وأتم الأسير نائل البرغوثي عامه الـ42 في سجون الاحتلال، ودخل عامه الـ43 وهي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر برام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها 34 عاماً بشكلٍ متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014.

ومؤخرًا عُقدت جلسة للأسير البرغوثي في المحكمة العسكرية للاحتلال، بعد أن أعادت المحكمة العليا القضية للمحكمة العسكرية التي بتت بأمر اعتقاله عام 2015.

ويوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 4700 أسير فلسطيني على خلفية مقاومتهم الاحتلال لأرضهم، وفق معطيات فلسطينية.

#الاسير نائل البرغوثي

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