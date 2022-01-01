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الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية



الأغوار/سما/

أجرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن جيش الاحتلال يجري تدريبات في عدة مناطق من الأغوار، ومنها: منطقة "الشق" في خربة الفارسية، بالإضافة إلى خربة سمرة.

وأضاف أن الجنود يقيمون خياما في الأراضي الزراعية للمواطنين ويعيقون عمليات حراثة الأراضي.

يذكر أن جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في مناطق الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، وتتركز التدريبات عادة في مواسم الزرع والحصاد ما يؤدي لإتلاف المحاصيل الزراعية في المنطقة.

كما تترك قوات الاحتلال مخلفات التدريبات في أراضي المواطنين وعلى مقربة من خيامهم ما يشكل خطورة على حياتهم.

#الاغوار الشمالية #تدريبات عسكرية

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