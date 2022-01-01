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الأوقاف: 22 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان في "الإبراهيمي" 47 وقتاً خلال الشهر الماضي

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: 22 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان في "الإبراهيمي" 47 وقتاً خلال الشهر الماضي



رام الله/سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، "إن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ودنسوه بحماية قوات الاحتلال 22 مرة، بينما تم منع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 47 وقتاً، وذلك خلال شهر تشرين الثاني الماضي".

وأضاف البكري في بيان له: "إن أربعة آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتدنيسها للمسجد، من خلال فرضها لسياسة التفتيش والمضايقة للمصلين القادمين للصلاة فيه، ومنعها للبعض من الدخول إليه تحت حجج واهية، واحتجاز للهويات على أبوابه، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات والشبان المتواجدين فيه". 

وقال البكري: "إن الاحتلال الإسرائيلي منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتاً، وأغلقه يوماً واحداً، كما كشف عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على خمسة مساجد".

ورصد تقرير تناول انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، اقتحام المستوطنين المتطرفين وعلى فترتين للمسجد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وقدم مرشدون دينيون يهود شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وارتدى أحد المقتحمين قميصًا عليه علم الاحتلال، والتقط مستوطنون من معاهد دينية مختلفة صورًا تذكارية. 

كما وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته.

وفي صورة جديدة من التهويد ولتسهيل الاقتحامات، نشرت ما تسمى منظمة "بيدينو" المتطرفة خريطة جوية للمسجد الأقصى متصلة بشبكة الانترنت على الهاتف المحمول تساعد المستوطن بعملية الاقتحام ومن دون حاجة لمرشد خاص، وواصلت جماعات الهيكل وغيرها حملة التحريض على المسجد الاقصى والمرابطين، وحراسه وسدنته الذين يتعرضون لشتى انواع التضييق والعقوبات.

وأزالت "بلدية الاحتلال وسلطة الآثار" سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل.

وكشف البكري عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على خمسة مساجد أيضا، ففي الخليل تم الاعتداء على مسجد الرأس، ومسجد باب الزاوية، ومسجد الصديق، وقام جيش الاحتلال وسلطة الاثار بتصوير مسجد رافات العمري بالسموع وأخذ قياسات للشبابيك والأرضيات وتم إزالة بعض السجاد والبحث عن بعض العلامات ولم تسلم الاراضي الوقفية من اعتداءات سلطات الاحتلال التي اعتدت واستولت على أجزاء من ارض وقفية في أريحا. 

وفي الخليل أقدم قطعان المستوطنين على قطع وحرق أشجار الزيتون بأرض الوقف في تل الرميدة.

دلالات

#المسجد الاقصى #حاتم البكري

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