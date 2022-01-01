  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هب الريح يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني



رام الله/سما/

 ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، بحضور المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والناطق باسم الحكومة  إبراهيم ملحم، وممثلي المؤسسات، والأجهزة، والهيئات ذات الاختصاص.

واستمع هب الريح لعروض وشروحات تفصيلية حول أهم التدخلات التي نفذها جهاز الدفاع المدني في العام 2022، ومشروع الإنذار المبكر من الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة في تطبيق خطة مرورية فعالة في أثناء العواصف الثلجية، بالإضافة إلى مناقشة الورقة القانونية المتعلقة بالإطار القانوني بصلاحيات المجلس الأعلى للحد من مخاطر الكوارث.

وأكد على أهمية هذه الجهود إنطلاقا من الاحتكاك المباشر مع احتياجات المجتمع الملحة، وبالاستناد على الخطط والإستراتيجيات التطويرية التي تُعنى بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، مشدداً على أنه في ظل اتضاح الإطار القانوني الناظم ووضوح المهام والإجراءات، فإنه من المهم تكامل الجهود للتعامل مع كافة التحديات ومعالجة المخاطر بكفاءة وفاعلية.

وتضمن الاجتماع جُملة من المحاور، أهمها: خطة سلطة جودة البيئة للحد من حرائق المخلفات الصناعية ومكبات النفايات، وتنبؤات الحالة الجوية الموسمية ومقترحات الحد من ظاهرة هواة الطقس وإنعكاسها على الرأي العام والمجتمع الفلسطيني، وخطة وزارة الأشغال العامة للاستجابة العاجلة لضمان سير مركبات الأمن والطوارئ في حالات العواصف الثلجية.

كما ناقش الاجتماع خطة وزارة الحكم المحلي لتحديات منطقة كفر عقب، وتأثير ضعف البنية التحتية في المناطق المحيطة، وخطط الهلال الأحمر للاستجابة للخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ملفات تنظيم الدوام، والعمل في المؤسسات، وضمان بقاء خدمات الكهرباء وسرعة اعادتها للقطاعات السكانية والصناعية.

#وزير الداخلية هب الريح #الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية برباعية وتضرب موعدا ناريا مع كرواتيا

انتقادات أمنية إسرائيلية لاتفاق نتنياهو - سموتريتش

صحيفة عبرية: هذه هي الصلاحيات التي سيحصل عليها سموتريتش

أسعار صرف العملات

ما الذي شاهده ماكرون في عيون بوتين وأثار استغراب الصينيين؟

إصابة جندي إسرائيلي.. "الشعبية" تتبنى إلقاء عبوات متفجرة تجاه جنود الاحتلال ببيت لحم

باقة الغربية: الشرطة الإسرائيلية تقتحم مطعمًا وتعتقل صاحبه وعامل من الضفة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حقوقيون إسرائيليون: إبعاد الحموري اختبار لعمليات ترحيل الفلسطينيين

55703433_303

قناة عبرية: تطبيع السعودية مع "إسرائيل" مسألة وقت

ردا على لابيد.. الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح لـ"إسرائيل" بالإفلات من العقاب

ثوري

المجلس الثوري لـ "فتح": سنعزز مشاركتنا بالمقاومة الشعبية وندعو لتصعيدها

غانتس يُحذر من حدث أمني قادم سيقلب الضفة وغزة ويفتح باب التصعيد ويطالب الجيش للاستعداد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم