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الحكومة الإسرائيلية تعقب على قرار "الجزيرة" التحقيق باستشهاد "أبو عاقلة"

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تعقب على قرار "الجزيرة" التحقيق باستشهاد "أبو عاقلة"



القدس المحتلة / سما /

عقبت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قرار شبكة الجزيرة الإعلامية رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

 
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أن "جنود الجيش الإسرائيلي لن يستجوبهم أي أحد، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة".
 
من جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود.
 
وأضاف غانتس في تغريدة له: "أقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقيق مما يحدث للصحفيين في إيران".
 
واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين في مايو/أيار من العام الجاري.

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