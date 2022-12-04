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الشرطة تلقي القبض على "المظبلح" في يطا

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تلقي القبض على "المظبلح" في يطا



رام الله / سما /

 قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على أخطر المطلوبين بجرائم السرقة في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن قوة من المباحث العامة بشرطة المحافظة تساندها قوة من مركز شرطة يطا تمكنوا فجر اليوم من القبض على المطلوب الأخطر بجرائم السرقة والملقب بـ"المظبلح"، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام.

وأضاف ارزيقات بأن هذا المطلوب كان هارباً من وجه العدالة منذ سنوات ومسجل بحقه أكثر من 30 جريمة سرقة لدى الشرطة بالإضافة لكونه مطلوب صادر بحقه 8 مذكرات قضائية من ضمنها حكم غيابي بالسجن 3 سنوات بتهمة السرقة.

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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