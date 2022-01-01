اتحاد التايكواندو يسدل الستار عن بطولة السفير الكوري بنسختها السابعة

البيرة / سما /

اختتم اتحاد التايكواندو بطولة السفير الكوري، بنسختها السابعة، على صالة ماجد أسعد في البيرة، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبةً، مثلوا 20 نادياً.

وحضر البطولة كل من د. بشار عبد الجواد، رئيس اتحاد التايكواندو، والسيد سونغ سي-جين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة فلسطين، والأمين العام للاتحاد تحسين أبو زايدة، وعدد من كوادر الاتحاد وممثلي الأندية المشاركة.

وكان قد حل في المركز الأول، نادي ستورم، وثانياً عالم الرياضة، وثالثاً أكاديمية الأبطال، ورابعاً أكاديمية صقور فلسطين.

وتقام بطولة السفير الكوري سنوياً، بإشراف اللجنة الأولمبية، وبدعم من السفارة الكورية، حيث أصبحت حدثاً سنوياً مركزياً لأسرة لعبة التايكواندو في فلسطين.

وشهدت البطولة مستوىً فنياً عالياً من المشاركين الذين اكتسبوا الخبرة من تنظيم البطولات الدولية على مدار السنوات الماضية.

وأكد السفير سونغ على أهمية رياضة وحضورها الفاعل في الرياضة الأولمبية، مشيداً بالقفزات التي حققها الاتحاد الفلسطيني للعبة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، شاكراً الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية على اهتمامه بهذه الرياضة.

بدوره، ثمن د. بشار عبد الجواد، رئيس اتحاد التايكواندو جهود كوادر الاتحاد الفنية والإدارية، التي ساهمت في نشر اللعبة وتطويرها على مدار السنوات الماضية.

وتوجه عبد الجواد بالشكر إلى الفريق الرجوب على احتضانه ودعمه المستمر والمتزايد لرياضة التايكواندو، وثقته في الاتحاد.

كما رحب عبد الجواد بالسفير الكوري، مثمناً حضوره ودعمه لهذه البطولة المركزية، معرباً عن سعادته بالحضور الفاعل والكبير من الأندية واللاعبين وذويهم الحاضرين، لافتاً إلى أن ذلك يدل على الاهتمام المتزايد والثقة في مخرجات هذه الرياضة، وأثرها على اللاعبين.

وشكر عبد الجواد، الراعي الذهبي للبطولة، شركة سنيورة، والفلسطينية للسيارات.

يشار إلى أن اتحاد التايكواندو، سينظم بطولة فلسطين الدولية الخامسة من 3 إلى 5 آذار المقبل، وكأس رئيس الاتحاد الدولي، من 6 إلى 8 آب المقبل، وذلك بعد أن تم إقرارهما من الاتحاديّن، الدولي والآسيوي.