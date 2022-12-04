رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الشاب عمر يوسف فرارجة (22 عاما)، وإصابة ستة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

"الحياة الجديدة:"

_ شهيد وست إصابات في مخيم الدهيشة والاحتلال يهدم مسجدًا في دورا

_ المجلس الثوري لـ "فتح" يواصل أعمال دورته العاشرة

_ رصاص الاحتلال يقتل صانع الخبز

_ مجلس الوزراء يشكل لجنة لبحث العملة الفلسطينية

_ إدارة سجون الاحتلال تغلق أقسام حركة "فتح" في سجن "عوفر"

_ المالكي يسلم مدعي عام "الجنائية الدولية" ورقة حول الجرائم الاسرائيلية بحق الأطفال

_ العاهل الأردني والرئيس الإيطالي: حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

_ لبيد: نتنياهو باع الجيش الى الحريديين القوميين

"الأيام":

­_ شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة واشتباكات خلال التصدي لاقتحام مخيم جنين

_ نقل الأسير أحمد أبو عميرة إلى المستشفى بعد تدهور صحته

_ الاحتلال يهدم مسجدا ومنشآت زراعية والشروع بتوسيع مستوطنة في حلحول

_ الحكومة تقر تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية

_ إعلام عبري: إطلاق نار على مستوطنة "عوفرا" والجيش يغلق المنطقة

_ توافق أردني ايطالي على حل الدولتين لإنهاء الصراع

_ "نقابة المحامين" تعلق العمل اليوم أمام جميع المحاكم

_ هكذا ستؤثر الصلاحيات الممنوحة لحزب بن غفير على حياة المقدسيين

_ باقة الغربية: الشرطة تقتحم مطعمًا وتعتقل صاحبه وعاملا من الضفة

القدس:

_ شهيد وعدة جرحى في مخيم الدهيشة

_ ثوري "فتح" يناقش قضايا تنظيمية ووطنية وسياسية

_ هدم مسجد ومنشآت وإخطار عمارة سكنية

_ الحكومة تصادق على عدد من المشاريع التنموية

_ الليكود: نتنياهو سيصحح "الظلم التاريخي" بحق المستوطنين!

_ البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية 4 - 1