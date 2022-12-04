الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عمر عامر الهريني، وصدام أبو صبحة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة يطا، وفتشتهما.

وأوضح الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شعب السير بمحاذاة مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، وفتشت عدة منازل لعائلة زعاقيق وغيرها، وعبثت بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.