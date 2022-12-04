الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة واصابات بالاختناق

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوب جنين، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات بالبلدة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وإستجوبتهم بعد تهديدهم بإعتقالهم وعرف من أصحاب المنازل مصطفى الشيباني، وأبو جاسر الشيباني، وطارق قعدان، ورامي لحلوح، ومحمد المرداوي، وبسيوني العارضة، وأحمد وجعفر عز الدين، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.