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انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار متفرقة

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئيا بارداً نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة، غائماً جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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