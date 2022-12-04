عرين الأسود تتبنى عمليات إطلاق نار ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح

نابلس/سما/

أعلنت مجموعة عرين الأسود في نابلس، مساء اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن عدة عمليات اطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي، ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح.

وقالت العرين في بيان مقتضب: "نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة ٢٣٠٠ وحتى الساعة 12:00 من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الإحتلالي وحاجز بيت فوريك وإستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام.



وأضافت: "كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص.

ووجهت عرين الأسود تحية إجلال وإكبار للمقاومة الباسلة في غزة الصامدة قائلة: "نحييها تحية الأحرار للإحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة .

وتابعت: "أيها المواطنين الأحرار إنا على عهدكم ووعدكم باقون ،يتبع بيان هام جدا يوم غد في تمام الساعة ٢١٠٠ ،أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...