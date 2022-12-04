إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم ونابلس

بيت لحم/نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي بيت لحم ونابلس.

وأفاد مصادر صحفية، بأن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، في منطقتي "الشرفة"، و"المطينة" على المدخل الشرقي للثرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وفي محافظة نابلس، أصيب مواطن بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، نقل على أثرها لتلقي العلاج، كما أصيب خمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.