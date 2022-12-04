  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في رام الله

الإثنين 05 ديسمبر 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في رام الله



رام الله/سما/

- أضاءت بلدية رام الله، مساء اليوم الإثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم بميدان راشد الحدادين مقابل دار البلدية، إيذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد.

وقالت ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، رغم الوجع الكبير لشعبنا لكن أمله أكبر فالمحتل يسعى لبث اليأس فينا ولكننا سنبقى النجمة في السماء ولن نركع لأحد، رحم الله شهداءنا، نتمنى من الله معجزة تنهي الاحتلال من أرض الديانات السماوية تخلصنا من هذا الاحتلال البغيض والظالم في ظل سكوت العالم.

وأضافت "رسالتنا اليوم، ان نكون متوحدين في وجه الاحتلال في العام القادم ونحتفل في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، نلتقي هذا العام لنضيء شجرة الميلاد وإعلان بدء الاحتفالات بمدينة رام الله بعيد ميلاد السيد المسيحي ملك السلام في أرض السلام، ونتشرف بأننا أساس التقويم وهذا العام 2022 للميلاد، ميلاد النبي الفلسطيني الذي ولد على هذه الأرض ومن هنا بدأ التقويم ونفخر بهذا الشرف لنقود العالم باحتفالات الميلاد المجيد من عام لعام وتشاركنا في الاحتفالات جميع الأمم.

وأضاف، تجسد رام الله النسيج الوطني الموحد بإضاءة شجرة الميلاد بهذا العيد الوطني المميز، ونتحدى فيه ظلام الاحتلال وظلمه ونصنع الفرح والابداع في مدينتنا الاجمل رام الله، وفي فلسطين مساحة للفرح لم تأت بعد ونحن مصرون على صناعتها.

وقدم الأرشمندريت لياس عواد، تهنئة كنائس رام الله للمحتفلين بعيد الفصح المجيد، وقال: باسم رؤساء الكنائس في المدينة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفي هذا العيد نترحم على شهدائنا الابرار ونتمنى لأسرانا الحرية والشفاء العاجل لجميع الجرحى، ونفتخر بأن فلسطين تحتضن مدينة بيت لحم ومغارة الميلاد التي خرجت منها رسالة السلام لكل العالم، ونتمنى بالعام القادم ان نُحتفل في عاصمة فلسطين القدس الشريف.

وقدمت الفنانة الجنوب إفريقية نومسيبو زيكودي، أغنية "جيروساليما" التي تعني سياسيا ووطنيا للفلسطينيين كثيرا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما قدمت الفنانة الفلسطينية نويل خرمان، أغاني وطنية ودينية.

#رام الله #شجرة الميلاد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: مشجعون إنجليز يحرجون مذيعا إسرائيليا.. "فلسطين حرة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هكذا سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة

فيديو: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية برباعية وتضرب موعدا ناريا مع كرواتيا

إصابات واعتقالات.. شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

نتنياهو يثير غضب قادة الحزب الديمقراطي الأميركي بعد تصريحاته عن روزفلت

صحيفة عبرية: هذه هي الصلاحيات التي سيحصل عليها سموتريتش

الأخبار الرئيسية

عرين الأسود تتبنى عدة عمليات إطلاق نار ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح

photo_2022-12-04_21-22-55

فيديو: مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة"عوفرا"

انتقادات أمنية إسرائيلية لاتفاق نتنياهو - سموتريتش

برئاسة الرئيس عباس.. ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة

photo_2022-12-05_19-41-45

فيديو: البرازيل تسحق كوريا الجنوبية برباعية وتضرب موعدا ناريا مع كرواتيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم