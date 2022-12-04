الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في رام الله

رام الله/سما/

- أضاءت بلدية رام الله، مساء اليوم الإثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في حفل أقيم بميدان راشد الحدادين مقابل دار البلدية، إيذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد.

وقالت ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، رغم الوجع الكبير لشعبنا لكن أمله أكبر فالمحتل يسعى لبث اليأس فينا ولكننا سنبقى النجمة في السماء ولن نركع لأحد، رحم الله شهداءنا، نتمنى من الله معجزة تنهي الاحتلال من أرض الديانات السماوية تخلصنا من هذا الاحتلال البغيض والظالم في ظل سكوت العالم.

وأضافت "رسالتنا اليوم، ان نكون متوحدين في وجه الاحتلال في العام القادم ونحتفل في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، نلتقي هذا العام لنضيء شجرة الميلاد وإعلان بدء الاحتفالات بمدينة رام الله بعيد ميلاد السيد المسيحي ملك السلام في أرض السلام، ونتشرف بأننا أساس التقويم وهذا العام 2022 للميلاد، ميلاد النبي الفلسطيني الذي ولد على هذه الأرض ومن هنا بدأ التقويم ونفخر بهذا الشرف لنقود العالم باحتفالات الميلاد المجيد من عام لعام وتشاركنا في الاحتفالات جميع الأمم.

وأضاف، تجسد رام الله النسيج الوطني الموحد بإضاءة شجرة الميلاد بهذا العيد الوطني المميز، ونتحدى فيه ظلام الاحتلال وظلمه ونصنع الفرح والابداع في مدينتنا الاجمل رام الله، وفي فلسطين مساحة للفرح لم تأت بعد ونحن مصرون على صناعتها.

وقدم الأرشمندريت لياس عواد، تهنئة كنائس رام الله للمحتفلين بعيد الفصح المجيد، وقال: باسم رؤساء الكنائس في المدينة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفي هذا العيد نترحم على شهدائنا الابرار ونتمنى لأسرانا الحرية والشفاء العاجل لجميع الجرحى، ونفتخر بأن فلسطين تحتضن مدينة بيت لحم ومغارة الميلاد التي خرجت منها رسالة السلام لكل العالم، ونتمنى بالعام القادم ان نُحتفل في عاصمة فلسطين القدس الشريف.

وقدمت الفنانة الجنوب إفريقية نومسيبو زيكودي، أغنية "جيروساليما" التي تعني سياسيا ووطنيا للفلسطينيين كثيرا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما قدمت الفنانة الفلسطينية نويل خرمان، أغاني وطنية ودينية.