رام الله/سما/

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، بحدوث انتكاسة على الحالة الصحية للأسير يوسف مقداد من غزة، بعد إجرائه عملية قسطرة في القلب ظهر أمس.

وأوضحت الوزارة أن الفحوصات الحديثة للأسير أثبتت انسداد في اثنين من شرايين القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وهو مايعرف بعملية القلب المفتوح.

ودعت وزارة الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيفاد لجنة طبية دولية للوقوف على حالة الأسير مقداد، وإجرائه للعملية بعيدًا عن أيدي الاحتلال وإدارة سجونه.

وبينت أن الأسير مقداد كان مقيدًا من يديه على سرير المستشفى حتى صباح اليوم وبعد احتجاجه وصراخه على الأطباء سمحوا بإزالة القيود من يديه بشكل مؤقت.

والجمعة الماضية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير الفلسطيني يوسف مقداد إلى مستشفى ” سوركا”.

وأضافت الهيئة أن “إدارة السجون نقلت الأسير مقداد (61 عامًا)؛ إثر تعرضه لجلطة قلبية وهو بحالة حرجة جدًّا”.

يشار إلى أن الأسير مقداد وهو من قطاع غزة، معتقل منذ ما يزيد عن 21 عامًا، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 14-11-2002، وتعرّض لتعذيبٍ جسدي ونفسي قاسي.

والأسير يوسف مقداد متزوج ولديه 5 من الأبناء ثلاث أولاد وبنتين وهم (هيثم، محمد، مصطفى، هنية، وهيا).

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة (190) أسيرًا من قطاع غزة، أقدمهم الأسير ضياء الأغا المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا.