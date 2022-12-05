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"نقابة المحامين" تعلق العمل غداً أمام جميع المحاكم

الإثنين 05 ديسمبر 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابة المحامين" تعلق العمل غداً أمام جميع المحاكم



رام الله/سما/

 قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء، أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم.

ويستثنى من تعليق الدوام طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وأشار المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الإثنين، إلى أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد  لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

#نقابة المحامين

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