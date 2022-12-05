هنية يهنئ رئيس دولة الإمارات بالذكرى 51 لليوم الوطني

الدوحة/سما/

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية التهاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بالذكرى الحادية والخمسين لليوم الوطني.

وقال رئيس الحركة في رسالة بعثها للرئيس الإماراتي: "نتقدم منكم بأطيب التهاني، وأصدق المشاعر والأماني، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات، تخليدًا واحتفاءً بقيام الاتحاد بجهود الأب المؤسس الشيخ زايد".

وتمنى أن يعيد الله هذه المناسبة الطيبة لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وأن يديم روح الاتحاد والوفاق بين دولنا العربية والإسلامية".

وأضاف هنية، "أننا إذ نشارككم هذه الذكرى المجيدة، لنعبر لكم عن عميق اعتزازنا بالعلاقات التاريخية بين شعبينا وأواصر الأخوة والمحبة، مع ثقتنا على مواصلة هذه المسيرة المشرفة وتعزيزها، حتى ينال شعبنا كامل سيادته وحريته في أرضه ووطنه".

واختتم رسالته بالدعاء لله بدوام الحفظ والتوفيق، ومزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة.