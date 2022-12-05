مجدلاني يكشف حقيقة تصريحات منسوبة إليه حول رواتب موظفي القطاع العام

رام الله/سما/

نفى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، التصريحات التي تم نشرها على لسانه حول رواتب موظفي القطاع العام.

واعتبر مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه، أن هذه التصريحات تأتي في سياق الحملة المتواصلة الهادفة إلى التشهير والتشويه من خلال الأخبار والتصريحات الملفقة والمدسوسة.

وجاء في البيان "أن الحملة المدسوسة التي تقودها جهات مغرضة عبر دس أخبار ومعلومات عارية عن الصحة تهدف إلى خلق البلبة والتشهير المتعمد".

وأوضح مجدلاني أنه "لم يدلِ او يقم بنشر أية تصريحات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وأنه ايضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة مؤكدًا انه بصفته وزيرًا للتنمية الاجتماعية ليس الجهة المخولة بموضوع الرواتب".

كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.