أسيران يعودان لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام

رام الله/سما/

عاد الأسيران الأخوان أحمد موسى وعدال موسى، اليوم الإثنين، لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذلك لعدم التزام النيابة العسكرية بالتعهدات المقدمة أمام المحكمة العليا بعدم التمديد لهما.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاماً)، وعدال (34 عاماً)، القابعان في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب المنصرم.

يذكر أن أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.