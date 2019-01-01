  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسيران يعودان لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام

الإثنين 05 ديسمبر 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيران يعودان لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام



رام الله/سما/

عاد الأسيران الأخوان أحمد موسى وعدال موسى، اليوم الإثنين، لخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذلك لعدم التزام النيابة العسكرية بالتعهدات المقدمة أمام المحكمة العليا بعدم التمديد لهما.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاماً)، وعدال (34 عاماً)، القابعان في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب المنصرم.

يذكر أن أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

#اضراب عن الطعام #احمد موسى #عدال موسى #سجن عوفر

الأكثر قراءة اليوم

أين تذهب المواد المخدرة التي يتم ضبطها في غزة؟

حراسة مشددة على قاتل الشهيد عمار مفلح في "حوارة"

فيديو: مشجعون إنجليز يحرجون مذيعا إسرائيليا.. "فلسطين حرة"

صحيفة عبرية: بن غفير في السفارة.. "حسن سلوك" أم "مصيدة عسل" إماراتية؟

لابيد يعلق على قصف غزة الليلة الماضية

هكذا سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مجلس 2.jfif-21ec8394-3423-4f66-801a-c42b745609f9

الحكومة تصادق على عددٍ من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والطاقة وإنشاء المباني

Screenshot_29

لابيد يهاجم نتنياهو بعد اتفاق الأخير مع المتطرف آفي ماعوز: "لا حدود لوقاحة هذا الرجل"

نتنياهو يثير غضب قادة الحزب الديمقراطي الأميركي بعد تصريحاته عن روزفلت

ليفني تهاجم حكومة نتنياهو المرتقبة: ضم فعلي للضفة الغربية سيشعل نار الميدان

20221205022105

نقل صلاحيات وزاة الأمن لسموتريتش: الليكود ينفي وانتقادات حادة من لابيد وغانتس وآيزنكوت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم