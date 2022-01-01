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الاحتلال يواصل بناء مصعد كهربائي استيطاني بالمسجد الإبراهيمي

الإثنين 05 ديسمبر 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل بناء مصعد كهربائي استيطاني بالمسجد الإبراهيمي



الخليل/سما/

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العمل على بناء مصعد كهربائي استيطاني في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأدان مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، استمرار عملية التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمسجد الاسلامي وتحويله لكنيس يهودي.

واستنكر هذا الفعل الاجرامي الاحتلالي، الذي تقوم به سلطات الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومشوهين في الوقت نفسه المكان التاريخي والارث الانساني، وهو اعتداء صارخ على الاماكن الدينية المقدسة.


وأشار الى ضرورة وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري، والتي ستقود المنطقة الى عواقب وخيمة على الاحتلال.

#مصعد كهرباء

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