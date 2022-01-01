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رام الله: تنظيم فعالية ضمن حملة "وَعّيهم بتحميهم"

الإثنين 05 ديسمبر 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تنظيم فعالية ضمن حملة "وَعّيهم بتحميهم"



رام الله/سما/

أكد نقيب المحامين سهيل عاشور، أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي "وَعّيهم بتحميهم"، ستبقى مستمرة، ولن تتوقف، وسنعمل على استهداف الأجيال الناشئة لرفض شتى اشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وأضاف عاشور خلال الفعالية التي نظمتها نقابة المحامين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد سفين فون كون بورغسدوف، اليوم الإثنين، إن الحملة ركزت العمل على موضوع التنمر والعنف، واستهدفنا خلالها  ألف طفل حول مفاهيم نبذ العنف والتنمر، إضافة الى تقديم استشارات قانونية للنساء والعديد من ورشات العمل في مختلف محافظات الوطن.

وقدمت المحامية وعضو مجلس نقابة المحامين راوية أبو زهيري، والمحامية صباح سلامة، والمحامية ريهام الظاهر، شهادات حول تجربتهن في محاربة العنف ضد المرأة تحدثن خلالها عن الإشكاليات والتحديات المبنية على أساس النوع الاجتماعي التي تواجه النساء.

وعرض فيديو قصير حول الأنشطة التي نظمت خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكانت نقابة المحامين والاتحاد الأوروبي قد أطلقوا حملة "وَعّيهم بتحميهم"  في25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وتنهي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.

#رام الله

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