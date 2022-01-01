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الصحة بغزة توضّح بشأن موجة الانفلونزا و الفيروسات المنتشرة هذه الأيام وأعراضها

الإثنين 05 ديسمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة توضّح بشأن موجة الانفلونزا و الفيروسات المنتشرة هذه الأيام وأعراضها



غزة/ سما /

قالت وزارة الصحة بغزة ان ما يمر به القطاع والمنطقة من حولنا عبارة عن موجة انفلونزا موسمية داعية الجميع الى اتباع الارشادات الصحية ذات العلاقة.

وفيما أبرز الإرشادات للوقاية من الإنفلونزا بحسب ما نشرت وزارة الصحة :

1- الابتعاد عن أماكن التجمعات والأماكن المزدحمة وعن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض والرشح، وكذلك ارتداء الكمامة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، حتى لا يتعرضوا للعدوى من الآخرين، والمحافظة على نظافة الأيدي وهي أهم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات والنظافة الشخصية.

2- شرب السوائل الدافئة واستعمال خافض الحرارة، وفي حال وجود سعال تناول أدوية للسعال، والتوجه للمستشفى في حال وجود أعرض شديدة أو ضيق تنفسا لإجراء فحص شامل.

3- ضرورة تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا لأنه يشكل حماية من الفيروسات الأكثر خطرا.

في سياق متصل كشف مدير قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة هيثم عمران، اليوم الإثنين، عن أسباب انتشار الفيروسات المنتشرة هذه الأيام، وأعراضها.

وأوضح عمران، في حديث إذاعي، حول انتشار فيروس الإنفلونزا، إن انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي خلال هذه الفترة، حيث تنشط مع دخول فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.

وأضاف، "الفيروسات المنتشرة حاليًا مختلفة، إلا أنها متشابهة في الأعراض، منها الانفلونزا الموسمية، والفيروس النخلوي، ونزلات البرد، وتصيب كافة الفئات العمرية".

وتابع عمران، "أعراض الفيروسات المنتشرة متشابهة في ارتفاع حرارة الجسم، وآلام شديدة في المفاصل، وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر".

طرق الوقاية

وأكد مدير قسم الأوبئة في وزارة الصحة بغزة، أن على المواطنين اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى، والإكثار من تناول السوائل.

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