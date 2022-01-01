  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران القدومي من قلقيلية يدخلان عاميهما الـ21 في الأسر

الإثنين 05 ديسمبر 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسيران محمود اسماعيل القدومي (47 عاما)، ومحمد محمود القدومي (40 عاما) من قلقيلية، عاميهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقالهما في عام 2002.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير محمود تعرض للمطاردة لفترة طويلة، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و12 عاما، علما أنه تعرض لإصابة خطيرة قبل اعتقاله ما زال يعاني آثارها حتى اليوم.

وأضاف، أن القدومي يعاني من عدة مشاكل صحية، لافتاً إلى أنه حصل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس، ومؤخراً فقد والده ووالدته وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، ويقبع اليوم في سجن "نفحة".

كما تعرض الأسير محمد للمطاردة قبل اعتقاله، وواجه تحقيقا قاسيا وطويلا، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و12 عاماً، مشيرا إلى أنه حصل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس، وفقد والده وشقيقه خلال فترة اعتقاله، وهو يعاني من عدة مشاكل صحية نتيجة لظروف اعتقاله، ويقبع اليوم في سجن "مجدو".

#الأسرى #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

أين تذهب المواد المخدرة التي يتم ضبطها في غزة؟

حراسة مشددة على قاتل الشهيد عمار مفلح في "حوارة"

بالفيديو: "القسام" تبث مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الإسرائيلي في سماء غزة

فيديو: مشجعون إنجليز يحرجون مذيعا إسرائيليا.. "فلسطين حرة"

صحيفة عبرية: بن غفير في السفارة.. "حسن سلوك" أم "مصيدة عسل" إماراتية؟

لابيد يعلق على قصف غزة الليلة الماضية

هكذا سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة

الأخبار الرئيسية

5jst2

الصحة بغزة توضّح بشأن موجة الانفلونزا و الفيروسات المنتشرة هذه الأيام وأعراضها

المالية الفلسطينية تعلن عن موعد رواتب السلطة ونسبتها ...

اشتية: تكرار الجرائم الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب

صاروخ

بعد قصف غزة .. صحيفة عبرية: محاولات لفرض معادلات جديدة

كم سيتقاضى الرئيس الاسرائيلي ورئيس الوزراء وأعضاء الكنيست؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم