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الاحتلال يشرع بتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي حلحول

الإثنين 05 ديسمبر 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يوسف أبو ماريا ، إن قوات الاحتلال، شرعت ببناء 20 وحدة استيطانية جديدة على أراضي تعود ملكيتها لعائلة زماعرة في شعب أبو يوسف من بلدة حلحول، لتوسعة المستوطنة المذكورة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت عام 2006 على 400 دونم في محيط المستوطنة المذكورة، وتتبادل الدور مع المستوطنين لسرقة المزيد من أراضي المواطنين وممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني.

#حلحول #الاحتلال #الخليل

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