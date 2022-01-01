"التعاون الإسلامي" تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة اعدام الشهيد مفلح

جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة بحق الشهيد عمار مفلح، التي وثقتها عديد الفيديوهات بالصوت والصورة.

وحملت المنظمة في بيان صحفي اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تستدعي المساءلة والمحاسبة، وطالبت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ظروف استشهاد عمار مفلح.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الأعمال الإجرامية، ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.