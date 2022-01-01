بيت لحم : تشييع جثمان الشهيد عمر مناع في مخيم الدهيشة

رام الله / سما /

شيّعت جماهير محافظة بيت لحم اليوم الإثنين، جثمان الشهيد عمر يوسف حسن مناع "فرارجة"، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، الى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بقرية ارطاس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس الخليل وصولا الى منزل والد الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل نقله إلى ساحة مدرسة ذكور الدهيشة والصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وعمّ الاضراب الشامل بيت لحم حدادا على الشهيد.

وكان الشهيد عمر مناع 22 عاما، استشهد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد إصابته ب4 رصاصات قاتلة في الصدر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم من عدة جهات معززة بافراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني، وهو ما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أسفرت عن اصابة الشاب عمر برصاصة في صدره استشهد على إثرها في مستشفى بيت جالا الحكومي، كما اصيب 6 شبان، و اعتقلت قوات الاحتلال 4 آخرين.