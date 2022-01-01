الاحتلال يماطل بتقديم العلاج للمعتقل المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجون الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسّرطان، وتتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى، وإجراء الفحوص الطبيّة اللازمة لاستكمال علاجه، وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الرفاعي (20 عامًا)، في الـ24 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، رغم إصابته بسرطان القولون والغدد، وتؤكد التقارير الطبيّة قبل اعتقاله أن وضعه الصحيّ خطير، وأنّه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

ولفت إلى أنّ الرفاعي أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وهذا الاعتقال الرابع بحقّه، وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرا قد مددت اعتقاله حتى الرابع من كانون الثاني/ 2023.

يذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، بينهم 24 أسيرًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.