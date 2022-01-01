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فلسطينيات تبدأ تدريب المناظرات لطلبة جامعات قطاع غزة

الإثنين 05 ديسمبر 2022 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيات تبدأ تدريب المناظرات لطلبة جامعات قطاع غزة



غزة / سما /

بدأت مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة اليوم، تدريبًا في المناظرات لعدد من طلبة الجامعاتالفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن دوري مناظرات فلسطين التاسع، الذي تنفذه المؤسسةبالتعاون مع مؤسسة أولف بالمة السويدية.

ويتضمن التدريب الذي يستمر ثلاثة أيام، بواقع "18" ساعة تدريبية، تعريفًابمفهوم المناظرات وأهميتها، وأنواع المقولات، وبناء الخطاب، واستراتيجيات الدحضوالتفنيد وأخلاقيات المناظرات، وكيفية جمع المعلومات والتحقق منها، إضافة إلىتقديم تجارب حيّة لمتناظرين خاضوا التجربة في السنوات السابقة.

ورحبت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات في افتتاح التدريب عبر تطبيق زوم،بالمشاركين والمشاركات، مبدية سعادتها بهذه المجموعة من الشباب المنتمين لجامعات مختلفة توحدهم فكرة المناظرات، والتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة،لافتة إلى أن فلسطينيات تستمر بالتواصل مع الشبان بعد المناظرات.

وأكدت عبد الرحمن إيمانها بالطاقات الشبابية وقدرتهم على الإبداع والتميّز رغم ظروف الحصار الإسرائيلي الذي يلقي بثقله على قطاع غزة، وأن الشباب سيكون لهم دورًارئيسًا في كسر الحصار والتغلب على المعيقات، من خلال تفكيرهم النقدي وقدرتهم علىالتغيير.

ولفتت عبد الرحمن أن فكرة المناظرات تقوم على الاستفادة من الأدوات المتاحة لتطوير قدراتالشباب، وليست مجرد جولات تنافسية تقوم على الربح والخسارة فقط بين الجامعات،مؤكدة أن جميع الفرق تقدم أداءً متميزًا، وما يفصل الربح وغيره هي فوارق بسيطة.

#فلسطينيات

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