عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين باقتحامه بذريعة عيد الأنوار "الحانوكاة" العبري.

وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من خطط جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في هذا العيد، الذي يبدأ في 18 كانون الأول الجاري.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا، ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.