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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 05 ديسمبر 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

 

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- سحب تعيين منسق شؤون الحكومة في الضفة من رئيس الأركان وتحويله لسموتريش

- ترقية ضابط بالشرطة رغم اعتدائه على بن غفير في الشيخ جراح

- بلنكن: نحكم على الحكومة الإسرائيلية بناء على سياساتها وليس هوية أعضائها  

- افتتاحية الصحيفة: جيش الدفاع عن اليمين  

* "معاريف":

- الليكود يرفض طلب حزب يهدوت هتوراة بإقرار قانون تحديد صلاحيات المحكمة العليا

- ارتفاع حدة المعارضة لتعيين افي معوز ورئيسة حزب العمل تهدد بالمظاهرات الصاخبة  

- مستوطن اعتدى جنسيا على عدد من تلاميذه

* "يديعوت احرونوت":

- فصل 900 عامل وموظف في مصنع تكنولوجيا لهفيم في نهاريا  

- رفع رواتب كبار المسؤولين في إسرائيل بنسبة 15% وراتب رئيسة المحكمة العليا ويصل الى 120 الف شيقل شهريا يليها الرئيس الإسرائيلي 75 الف شيقل ورئيس الحكومة 65 الف شيقل والوزير 58 الف شيقل وعضو الكنيست 52 الف شيقل  - الليكود لن يلغي الاتفاق مع افي معوز من حزب نوعم  

- ايران تنفذ حكم الإعدام بحق أربعة عملاء للموساد  

#الصحف الإسرائيلية

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