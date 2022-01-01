رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال الدورة العاشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح".

كما أبرزت الصحف تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة وهدم وإخلاء المنازل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: نحن في مرحلة بغاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات بالمنطقة والعالم

- الرئيس أمام حفل تكريم الأكاديميين المناصرين لقضيتنا: دوركم ضروري في حماية روايتنا الفلسطينية

- العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

- فرنسا: يجب وقف أعمال العنف المستشرية ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها

- بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم أو إقامة مستوطنات جديدة

- إصابات في طولكرم وحوارة وغارات على غزة والاحتلال يغلق حاجز الجلمة حتى اشعار آخر

- الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

- كالعادة.. عقوبة مخففة على أفراد من شرطة الاحتلال عذبوا وسرقوا عمالا فلسطينيين

* "الأيام":

- الرئيس خلال افتتاح أعمال دورة "ثوري فتح": نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات بالمنطقة والعالم

- الرئيس للأكاديميين المناصرين للقضية :دوركم ضروري لحماية الرواية الفلسطينية

- بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم وإقامة مستوطنات جديدة وهدم واخلاء المنازل

- جيش الاحتلال يعتزم استدعاء عشـرات الكتائـب من الاحتياط

- قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وسلوان وسـعـي لـسـلـب مـسـاحـات فـي الأغوار

- مـحكمـة احتلالية تـرفـض الإفراج عـن نائل البرغوثي

- "يديعوت": نتنياهو يمنح سموتريتش صلاحيات خطيرة

- بحضور ماكرون: قمة إقـليميـة فـي الاردن قـبـل نهاية السنة الحالية

- إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين بحوارة

- بلدية الاحتلال تنذر بهدم بناية من 12 شقة سكنية في سلوان

- إيـران تعلـن إلغـاء شرطة الأخلاق مع تواصل الاحتجاجات الغاضبة

* "القدس":

- الرئيس: نحن في مرحلة غاية بالصعوبة ولن نحيد عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية

- "العليا" تطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح قانوني لمنع لم شمل الفلسطينيين

- إنكلترا وفرنسا في لقاء ربع النهائي بعد فوزهما على السنغال وبولندا

- بلينكن يتعهد بدعم الفلسطينيين لتحسين حياتهم ويدعو السلطة للإصلاح

- إصابات ومواجهات ومستوطنون يهاجمون المواطنين

- الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

- العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

- تخصيص جزء كبير من أراضي سلوان لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية

- مطالبة الكنيست باستدعاء عشرات كتائب الاحتياط