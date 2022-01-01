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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الإثنين 05 ديسمبر 2022 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: باسم محمد بدوي الزهور وشقيقيه معين ومطيع، وعدي رائد محمد العصافرة، وحمزة حسين حسن الزهور، وبكر عوني الزهور، من بلدة بيت كاحل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم ابو كرش من السموع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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