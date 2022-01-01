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بالأسماء.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

الإثنين 05 ديسمبر 2022 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، حملة اعتقالات واسعة من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال مدججة الأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت عدة مدن بالضفة ونفذت حملة مداهمة وتفتيش للمنازل، واعتقلت عددا كبيراً من المواطنين، عرف منهم:

١. المحرر يحيى بسام السعدي- مخيم جنين

٢. باسم محمد الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

٣. معين محمد الزهور- بيت كاحل

٤. بكر عوني الزهور- بيت كاحل

٥. مطيع محمد الزهور- بيت كاحل

٦. حمزة حسين الزهور- بيت كاحل

٧. المحرر يزن مناع- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. المحرر عدي أبو نصار- مخيم الدهيشة

٩. المحرر معاذ أبو نصار- مخيم الدهيشة

١٠. محمد إبراهيم ارزيقات- تفوح غرب الخليل

١١. مهدي سعيد الخواجا- نعلين غرب رام الله

١٢. عدي عقل سرور- نعلين

١٣. المحرر أمير الخواجا- نعلين

١٤. الفتى ياسر عرفات الشافعي- البيرة

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