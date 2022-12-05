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طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 05 ديسمبر 2022 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2022/12/05، أن يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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