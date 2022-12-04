إصابات واعتقالات.. شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

بيت لحم/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الشاب عمر يوسف مناع وإصابة 6 آخرين خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة.

وكانت قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة قد اقتحمت المخيم من عدة جهات معززة بأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني ووقعت مواجهات عنيفة مع تلك القوات التي أطلقت الرصاص بشكل جنوني بحسب العديد من شهود العيان مما أدى إلى إصابة الشاب عمر برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في مستشفى بيت جالا الخكومي.

وبحسب مصادر طبية، فإن هناك 3 جرحى بينهم حالة خطيرة بعد تعرضها لطلق ناري في الصدر.



وقامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة شبان وجميعهم من المحسوبين على الجبهة الشعبية بينهم شقيق الشهيد يزن مناع وكذلك شهاب مزهر والشقيقين معاذ وعدي أبو نصار.

والشهيد مناع أحد الأسرى المحررين وسبق أن اعتقل لمدة عام ونصف في سجون الاحتلال.