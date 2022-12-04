  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

الأحد 04 ديسمبر 2022 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية



الجزائر/سما/

 شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مركزية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أردني- جزائري مشترك، في ختام زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر، وفق ما ذكرته وكالتا الأنباء الأردنية والجزائرية.

وأكد العاهل الأردني والرئيس الجزائري أن التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يلبي جميع الحقوق المشروعة لشعبنا، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، مشددان على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما تناول العاهل الأردني والرئيس الجزائري عددا من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

#العاهل الاردني #الملك عبدالله الثاني #الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى

إطلاق 5 صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

كتائب القسام تعلن عن تصديها لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض-جو

بالفيديو: "القسام" تبث مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الإسرائيلي في سماء غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "كارني عوز" على حدود غزة

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

WafaImage.jfif-4388a43d-c837-4878-9ded-4b915a078106

الرئيس عباس: ماضون في المصالحة على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير

638cdabf423604496155cf13

صحيفة تتحدث عن اللقاء المرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر

photo_2022-12-04_18-48-47

حراسة مشددة على قاتل الشهيد عمار مفلح في "حوارة"

لابيد يعلق على قصف غزة الليلة الماضية

بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم