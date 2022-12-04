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سرايـا القـدس: استهدفنا مستوطنة حرميش شمال طولكرم (فيديو)

الأحد 04 ديسمبر 2022 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايـا القـدس: استهدفنا مستوطنة حرميش شمال طولكرم (فيديو)



جنين/سما/

أعلنت سرايـا القـدس - مجموعة الشهيد بهاء ابو العطا، مساء اليوم الأحد، تمكن مجاهديها الأبطال مساء اليوم من استهداف «مستوطنة حرميش» شمال طولكرم قرب بلدة قفين بصليات من الرصاص بشكل مباشر.

وأوضحت مجموعات الشهيد بهاء أبو العطا، في بيان عسكري لها، أنه بعد عملية إطلاق التار تمكن مجاهدوها من العودة لقواعدهم بسلام.

ويُشار إلى أن بلدة قفين غرب جنين تقع في منطقة قريبة من مدينة طولكرم وهذا يدل على أن كتائب ومجموعات سريا القدس في جنين وشمال الضفة تمددت إلى هذه المنطقة وهذه هي الإنطلاقة الجهادية الأولى لها بشكل ميداني.

وبثت سرايا القدس- مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا، مشاهد من استهداف «مستوطنة حرميش» مساء اليوم بصليات من الرصاص.

#جنين #مستوطنة حرميش

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