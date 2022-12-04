"حماس" تُعلق على زيارة هرتسوغ للبحرين

غزة/سما/

علّقت حركة حماس اليوم الأحد، على زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى البحرين وعقد جلسة مع مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة.

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس في غزة باسم نعيم: "مشهد مشين ومستنكر، أن نرى حاكماً عربياً يستقبل رئيس إسرائيل العنصري وزعيم أكبر تنظيم إرهابي، في عاصمة عربية المنامة، عرفت بانحيازها لفلسطين طوال تاريخها".

وأضاف :"يحدث هذا في الوقت الذي تجري فيه دماء شبابنا أنهاراً إعدامًا ميدانياً على يد الصهاينة في مدن وقرى فلسطين (..) يحدث في الوقت الذي تنتهك حرمة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، على يد الفاشيين".



وتابع :"يحدث في الوقت الذي تخرج الشعوب العربية في مونديال قطر لتعبر عن موقف الأمة الواضح برفض التطبيع والمطبعين وتطرد ممثلي إسرائيل في كل مناسبة ومن كل زقاق".

وأردف: "للاسف بعض الحكام يحاولون قهر شعوبهم وتزييف إرادتهم، إنّ شرعية الحكم وديمومته، أي كان، تستمد من إرادة الشعوب وليس من الإرتهان لأعداء الأمّة ومخططاتهم".