القوى بغزة تدعو لتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال

غزة/سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية للتصدي بجميع أشكال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وإدامة الاشتباك معه ورفع وتيرته، وحرق الأرض تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.

وقالت لجنة المتابعة الأحد في بيان، إنّ جريمة إعدام الفتى عمار مفلح في حوارة بنابلس تمثل افتتاحاً للمشهد القادم مع الحكومة الإسرائيلية الفاشية النازية الجديدة.

وذكرت أن هذا المشهد سيكون دموياً بالدرجة الأولى، وعنوانه التوحش والتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالبت لجنة المتابعة بضرورة الإسراع في تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة وفق استراتيجية وطنية شاملة متفق عليها.

كما طالبت بالبدء فورًا بإعادة ترتيب الحالة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل مجلس وطني طبقاً لما ورد في إعلان الجزائر.

ودعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك فوراً لفضح وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام جميع المحافل الدولية، وكسر موجة التطبيع التي تورطت بها بعض الأنظمة.

ودعت لجنة المتابعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات الاحتلال العنصرية.

وتقدمت لجنة المتابعة بخالص التهاني للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتهم، كما تقدمت بالتهاني للرفاق في منظمة الصاعقة بالذكرى السادسة والخمسين لانطلاقتهم.