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"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 04 ديسمبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب": إعدام الشهيد مفلح يستلزم وقفة دولية حاسمة لردع الاحتلال الإسرائيلي



القاهرة/سما/

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إعدام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي الشاب عمار حمدي مفلح في حوارة جنوب نابلس، في مشهد دموي ليس الأول من نوعه، مطالبًا بوقفة دولية حاسمة لردعه وفتح تحقيق موسع في جرائمه البشعة.

وقال بنعيسى في بيان اليوم الأحد، إن الملايين شاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد واقعة الاعدام التي أقدم عليها جندي إسرائيلي بإطلاق أربع طلقات نارية من مسافة صفر تجاه الشهيد في مشهد يلخص دموية الاحتلال وسعيه المستمر لتصفية المدنيين الفلسطينيين العزل.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي وعدم قيامه بمهامه بردع الاحتلال الإسرائيلي جعل هذا الكيان يستمر في ارتكاب جرائمه البشعة بصورة شبه يومية لتصل إلى رقم قياسي العام الجاري، ظنا منه أنه فوق القانون والشرعية الدولية.

وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمهامه بالتحقيق في الاغتيالات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها منافية لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن ارتكاب تلك الجرائم وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لم يتحرك لردع الكيان الإسرائيلي الإرهابي.

كما جدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، التأكيد على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أن يتحرر آخر شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

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#المحامين العرب #الشهيد عمار مفلح

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