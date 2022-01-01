بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الاثنين.

وأشارت الهيئة، إلى "إنّ السفر غدًا سيكون للحافلتين الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/39)، بالإضافة للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47)".

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

كشف المسافرين رقم (2022/39): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47): اضغط هنا