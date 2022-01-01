  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بفعاليات مختلفة

الأحد 04 ديسمبر 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحيت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مدارس الضفة الغربية كافة.

وتضمنت فعاليات إحياء هذا اليوم، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، بتوظيف الإذاعة المدرسية الصباحية في المدارس كافة بالحديث عن ذوي الهمم وحقهم في التعليم، وضرورة توفير بيئة جاذبة ودامجة لهم، مع التأكيد على إبراز النجاحات والقصص الملهمة لهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم في المحافل كافة.  

ورفع طلبة المدارس يافطات خُط فوقها شعارات تحفيزية وتؤكد على الحقوق وتعزيز روح الإرادة في المدارس، وتوفير فضاءات ومساحات للتعبير عن حقوق هذه الفئة، والاهتمام بها في أي عملية تطويرية.

وفي مديرية تربية طوباس؛ نظمت الوزارة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فعالية مركزية شاركت فيها مؤسسات مجتمعية وكوادر تربوية وطلبة مدارس تضمنت فقرات فنية قدمها الطلبة من ذوي الإعاقة.

#التربية والتعليم #ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: فصائل غزة تستعد لهجوم إسرائيلي ومصر تتأكد من حجم الرد

تقرير "الأمن القومي الإسرائيلي": السنوار يظهر كقائد لمعركة حماس

بالفيديو: الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى

بن غفير يشيد بعملية إعدام الشاب مفلح في حوارة.. ونتنياهو يعلق

إطلاق 5 صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

كتائب القسام تعلن عن تصديها لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض-جو

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول إطلاق صاروخ من غزة

الأخبار الرئيسية

z6Mvo

بالفيديو: "القسام" تبث مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الإسرائيلي في سماء غزة

tlHSc

بالصور : من هو الضابط الذي أعدم الشهيد عمار مفلح في حوارة؟

ما هو الهدف الذي عاود طيران الاحتلال قصفه فجر اليوم في غزة ؟

رغم تعهداتها لهنية..قطر ترفض إعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الجولة الأخيرة والجهاد غاضب منها

هاجمنا الليلة هدفا مهما جدا.. .. كوخافي يزعم : حماس مردوعة وتختار عدم الرد على عملياتنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم