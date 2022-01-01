"التربية" تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بفعاليات مختلفة

رام الله / سما /

أحيت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مدارس الضفة الغربية كافة.

وتضمنت فعاليات إحياء هذا اليوم، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام، بتوظيف الإذاعة المدرسية الصباحية في المدارس كافة بالحديث عن ذوي الهمم وحقهم في التعليم، وضرورة توفير بيئة جاذبة ودامجة لهم، مع التأكيد على إبراز النجاحات والقصص الملهمة لهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم في المحافل كافة.

ورفع طلبة المدارس يافطات خُط فوقها شعارات تحفيزية وتؤكد على الحقوق وتعزيز روح الإرادة في المدارس، وتوفير فضاءات ومساحات للتعبير عن حقوق هذه الفئة، والاهتمام بها في أي عملية تطويرية.

وفي مديرية تربية طوباس؛ نظمت الوزارة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فعالية مركزية شاركت فيها مؤسسات مجتمعية وكوادر تربوية وطلبة مدارس تضمنت فقرات فنية قدمها الطلبة من ذوي الإعاقة.