  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور : من هو الضابط الذي أعدم الشهيد عمار مفلح في حوارة؟

الأحد 04 ديسمبر 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : من هو الضابط الذي أعدم الشهيد عمار مفلح في حوارة؟



رام الله / سما /

أثارت عملية إعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة يوم الجمعة الماضي، ردود فعل غاضبة، جماهيريا ورسميا وحتى دوليا، حيث أظهر مقطع الفيديو الذي وثق الجريمة أن الضابط في فرقة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال قام بإعدام الشهيد مفلح من مسافة صفر.

وطالب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى التحقيق في أسرع وقت ممكن في استشهاد الشاب مفلح برصاص جيش الاحتلال.

وبدوره أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عبر فيه عن قلقه من تزايد عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة، وطالب هو الآخر بفتح تحقيق.

ويبدو أن الدعوات الدولية بفتح تحقيق في جريمة إعدام الشاب مفلح، دفعت شرطة وإعلام الاحتلال إلى إخفاء اسمه على غير العادة عندما يقوم ضباط أو جنود بقتل فلسطينيين بزعم تنفيذهم لعمليات مقاومة، كما جرى قبل أيام مع قتلة الشهيد راني أبو علي، والذين ظهروا بصورهم ونشرت أسمائهم وجرى تكريمهم.

ورغم ما انتشر من معلومات حول الضابط القاتل، والتي كان مفادها أنه من الطائفة الدرزية، إلا أن بالبحث في مصادر المعلومات المفتوحة تبين أنه يهودي ويدعى حاييم كراط، فيما استخدم الإعلام الإسرائيلي رمز "ح" للتعريف عنه.

وفق المعلومات التي تم جمعها، يعمل القاتل حاييم كراط كقائد سرية في فرقة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال، وتعمل سريته في منطقة نابلس تحديدا.

dvc4f
u55oz

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: فصائل غزة تستعد لهجوم إسرائيلي ومصر تتأكد من حجم الرد

تقرير "الأمن القومي الإسرائيلي": السنوار يظهر كقائد لمعركة حماس

بن غفير يشيد بعملية إعدام الشاب مفلح في حوارة.. ونتنياهو يعلق

تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول إطلاق صاروخ من غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "كارني عوز" على حدود غزة

فيديو: الأرجنتين تبلغ الدور ربع النهائي لمونديال قطر

غضب إسرائيلي من تصريحات وينسلاند حول استشهاد الشاب مفلح

الأخبار الرئيسية

ما هو الهدف الذي عاود طيران الاحتلال قصفه فجر اليوم في غزة ؟

رغم تعهداتها لهنية..قطر ترفض إعادة إعمار المنازل المدمرة خلال الجولة الأخيرة والجهاد غاضب منها

هاجمنا الليلة هدفا مهما جدا.. .. كوخافي يزعم : حماس مردوعة وتختار عدم الرد على عملياتنا

لهذا السبب .. جيش الاحتلال يطالب الكنيست باستدعاء عشرات كتائب الاحتياط

photo_2022-12-04_01-34-49

كتائب القسام تعلن عن تصديها لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض-جو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم