مرفق الرابط.. الأونروا تبدأ بتوزيع المساعدات الغذائية "كابونات الوكالة" في غزّة

غزة/ سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزّة، اليوم الأحد، عن بدء توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات الموحدة" للأسر في قطاع غزّة.

وقالت "الأونروا" في بيانٍ صدر عنها: "تواصل الجهود المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في القطاع لتقديم المساعدة الغذائية لأكثر من مليون ومئة ألف شخص على مستوى في القطاع، بواقع أربع دورات في العام".

وأوضحت أنّها تنوي زيادة أعداد المنتفعين بواقع 60 ألف فرد على دفعتين، بحيث تكون الدفعة الأولى 30 ألف في الربع الثاني من العام 2023، والدفعة الثانية 30 ألف في الربع الرابع من العام 2023.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص الذين لا يظهر لهم تاريخ الاستلام عليهم الفحص في اليوم التالي، وستصدر تواريخ الاستلام تباعًا، مُبيّنةً أنّه سيتم فتح باب تقديم الطلبات الجديدة "إلكترونيًا" من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد.

ولفتت "الأونروا"، إلى أنّه لن يتم استقبال أيّ طلب بعد انتهاء المدة المحددة، بالإضافة إلى أنّه لن يتم استقبال طلبات في مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وتابعت: "سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل عبر أرقام الجوالات المقدمة وإبلاغ أصحابها بنتيجة الطلب سواء القبول والرفض"، مُنوّهةً إلى أنّ الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكلاً، أو لديها موظف أونروا.

وشدّدت على أنّ الأولوية ستكون لإضافة الحالات الجديدة، كما يلي:

الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

رابط التسجيل: اضغط هنا

رابط الفحص: اضغط هنا