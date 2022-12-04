أصالة تصالح جمهورها المصري

وكالات / سما /

قدمت الفنانة أصالة اعتذاراً للجمهور المصري، مؤكدة أن تصريحاتها في حفلها الأخير بموسم الرياض كانت تعبيراً عن الامتنان للسعودية، ولم يقصد بها توجيه الإساءة لأي شعب آخر، وأشارت إلى أنه لا مجال للشك في محبتها لمصر.

أصالة ردت على الهجوم الموجه لها في الأيام القليلة الماضية واتهامها بنكران الجميل للجمهور المصري وقالت: "لا أعرف سبب الهجوم الذي تعرضت له، في الحفلة كانت حاسة بروحي بشكل كبير، وأنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل، علاقتي عاطفية وليست فنية مع الجمهور في كل الدول".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مساء الجمعة: "مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش مفيش شك في محبتي لمصر بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش، مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام، وكل مصري له غلاوة في قلبي.

وأضافت:" أنا تعلمت من مصر الامتنان، وأنا معملتش شيء غير إني عبرت عن امتناني، أنا بعتذر من كل شخص فهمني غلط، مكانة مصر في قلبي كتير كبير، إنتوا حبايبي وأهلي وأصحاب فضل كبير على".